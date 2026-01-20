立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は20日、党のポスターを発表した。発表されたポスターは2種類で、どちらもブルーを基調に「くらしを真ん中へ！」というコピーが中央に配置され、「生活者ファースト」の文字が大きく強調されている。立憲民主党の渡辺広報委員長は、デザインの狙いを「暮らしを政治の真ん中に持ってくるということを意識しコピーを配置した」と説明した。渡辺氏は、「中道改革連合のイメージとも