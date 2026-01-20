ＡＫＢ４８で、女優としても活躍する小栗有以（２４）が、２０２６年４月始まりのカレンダーを３月１４日に発売することが決まった。今回のカレンダーは、１ｓｔ写真集「君と出逢った日から」を撮影したカメラマン・細居幸次郎氏が担当。長年の信頼関係があるタッグだからこそ引き出せた、?今の小栗有以?がたっぷり詰まった一冊となっている。近所の公園を散歩したり、住宅街を歩いたり、商店の前でふと立ち止まったり。特別