【モデルプレス＝2026/01/20】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が1月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の姿を公開した。【写真】フリー転身の女性芸人「雰囲気変わった」別人級イメチェン姿◆誠子、ヘアカット後の姿披露誠子は「のびてきた」と記し、ヘアカットをした姿で笑顔を見せる写真を投稿。目元まであった前髪は眉の高さで切り揃えられ、毛先がハイトーンに染められた外ハネヘアスタイルを披露し、「どんどん母