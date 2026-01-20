BTSのJINらと親交が深いことで知られる料理研究家ペク・ジョンウォンが代表を務める外食企業「THEBORN KOREA（ザ・ボーン・コリア）」が、また一つ疑惑を晴らした。1月20日、業界関係者によると、関税庁・ソウル税関の特殊調査課に所属する特別司法警察は、ペク代表およびTHEBORN KOREAが調理機器を分割して輸入したという関税法違反の疑いについて、最近「立件せず終結（不立件終結）」の処分を下した。【写真】ペク・ジョンウォ