ラッパーのSan E（サニ）が活動休止から2年、映画で復帰する。1月20日、映画『同窓生：最後の晩餐』（原題）側はSan Eがカメオ出演したスチールカットを公開した。【写真】San E「フェミニストは精神病」で炎上公開された写真のなかのSan Eは、髪を短くしている。彼が演じる役はタク・ヒョンビンで、図々しい演技を披露する予定だ。『同窓生：最後の晩餐』は、久々に行われた同窓会が不動産、収入、留学、ブランドなどで互いを評価