ハーゲンダッツ ジャパンは、クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』を1月20日から期間限定で全国発売する。【すべての画像はこちら】生乳感のあるミルクアイスクリームの中にいちごソースを加え、いちごコーティングで包み、真っ白なウエハースでサンド/クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』◆ハーゲンダッツ クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』いちごとミルクそれぞれの素材感や調和を追求し、本格的ないちごミルクを表現した