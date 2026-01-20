最新の3か月予報によると、2月は全国的に気温が平年並みで冬らしい厳しい寒さの日が多いでしょう。3月と4月は平年より高い所が多く、春の訪れは早くなりそうです。花粉は3月にピークを迎えるでしょう。低気圧の影響を受けにくい時期があるため、向こう3か月の降水量は、沖縄・奄美では少なく、西日本太平洋側では平年並みか少ないでしょう。いつ暖かくなる?3か月予報4月にかけての向こう3か月、日本付近の上空の偏西風は、期間の