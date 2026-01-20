１９日、救助犬を伴い事故現場に向かう消防士。（包頭＝新華社記者／賀書琛）【新華社フフホト1月20日】中国内モンゴル自治区包頭市の鉄鋼メーカー、内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日に起きた爆発事故で、現場緊急救援指揮部（対策本部）は20日、事故による死者が9人になったと明らかにした。現場では連絡の取れていない1人の捜索活動が進められている。