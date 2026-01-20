気象台は、午後3時48分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表（雪崩注意報） 20日15:48時点胆振、日高地方では、20日夜遅くまで風雪や高波に、21日朝まで落雷に注意してください。胆振地方では、21日朝まで大雪に、21日までなだれに注意してください。【なだれ