銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店では、ひと足早く春の訪れを感じられる期間限定メニューが登場します。旬の素材を主役に、相性のよい食材を組み合わせたスイーツとパスタは、見た目も味わいも春らしさ満点。苺の華やかな甘さや、春野菜のほろ苦さを生かしたメニューは、ゆったり過ごすカフェタイムやランチにぴったりです。季節の恵みを楽しむ特別なひとときを過ごして