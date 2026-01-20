アメリカの中西部などで19日、寒波による視界不良や路面の凍結などが起きていて、ミシガン州の高速道路では100台以上が絡む玉突き事故が発生しました。AP通信によりますと、アメリカ国立気象局は19日、寒波による「冬の嵐」が予想されるとして、中西部のミシガン州や東部ニューヨーク州などに警報を発しました。ミシガン州の高速道路では19日、視界不良などにより、車両100台以上が絡む事故が発生しました。警察当局によりますと、