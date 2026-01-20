WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGoodShapeNavi」に出演。令和の激闘王を支える無尽蔵のスタミナを培ったのは、まさかの…。令和の激闘王。打たれても前に出続け“ゾンビ”とも称される無尽蔵のスタミナの秘密を聞かれた。堤は「子供の頃、僕だけ自転車を持ってなかったんですよ…」と以外な角度から切り出した。「1人だけ走って自転車の友達についていった。それは大きいと思う」と振り