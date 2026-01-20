フジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、日本ハム・水野達稀内野手（25）が球団のジンクスについて語った。「うちのチームのここが残念」のテーマで、日本ハム勢は「清宮フレンズ入りすると大変」と紹介。清宮幸太郎を中心に構成された、ファン感謝祭限定のアイドルユニット「清宮フレンズ」のダンス映像を公開した。ダンスは