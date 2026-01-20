玄関の鍵がガチャリと回る金属音が響いた瞬間、専業主婦のAさんの鼓動は速くなり、無意識に呼吸を止めてしまいます。靴を置く音の荒さだけで夫の不機嫌さを察知した彼女は、自分の読みかけの本を慌てて隠し、テレビをニュース番組に切り替えました。食卓には夫の好物のハンバーグを並べましたが、彼女の神経は夫の箸の動きと眉間の皺だけに注がれます。【写真】56歳美容家、ハワイ挙式同年代の友人が青ドレスで祝福夫がネクタイ