1杯の養生茶が農村と消費市場を結び、二つの小さな果実が産業の高度化と農村振興を支えている。広西チワン族自治区桂林市の豊かな自然の中で、永福県の羅漢果と陽朔県のキンカンという数百年の栽培の歴史を持つ特色ある果物が、健康志向消費の拡大を追い風に、高付加価値商品へと華麗な変身を遂げている。関連産業では、標準化された栽培、精密加工、ブランド化マーケティングの全産業チェーンが構築されている。永福県の羅漢果陽