スペインのアンダルシア自治州政府は1月19日、コルドバ近郊で高速列車の脱線事故が発生した後、関連部門が乗客情報を体系的に照合したところ、現在も37人の乗客と連絡が取れず、身元と行方は確認中だと発表しました。救助と調査作業はまだ続いています。同日の少し前、スペインの緊急救援当局は、事故で40人が死亡したと報告しました。18日夜、マラガ発スペインの首都マドリード行き、乗客300人余りを乗せた高速列車が走行中、コル