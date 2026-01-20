ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の3月6日（金）公開に併せ、映画『ウィキッド』シリーズの世界を現実の空間で楽しめるプログラム「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」を2月20日（金）から開催する。【写真】天才的なデザイン!!「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」グッズがかわいすぎる■清水美依紗からコメントも！昨年、1作目の映画『ウィキッド ふたりの魔女』公