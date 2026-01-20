12月15日深夜、静岡県三島市の国道1号で、軽トラックを無免許運転し、事故の当事者であるにもかかわらず車を放置した疑いで、24歳の男が2026年1月20日に逮捕されました。 無免許運転と危険防止措置義務違反の疑いで逮捕されたのは、静岡県函南町仁田に住む、自称・建設業の男（24）です。警察によりますと、男は12月15日午前0時15分頃、三島市南田町の国道1号で、軽トラックを無免許運転し、事故の当事者であるにもかかわらず、道