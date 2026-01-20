北海道・旭川中央警察署は2026年1月20日、不同意わいせつの疑いで旭川市に住む会社員の男（22）を逮捕しました。男は2025年8月2日午後8時ごろ、旭川市内の駐車場内で、10代前半の少女に対しわいせつな行為をした疑いがもたれています。少女が交番で「わいせつな行為をされました」と相談したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男と少女に面識はなく、男は「ちょっとこっち来て」などと声をかけ、駐車場内で少女の胸を触