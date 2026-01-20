県美術館で開催中の企画展、「没後40年 鴨居玲展見えないものを描く」。 洋画家・鴨居 玲は、父の故郷である現在の平戸市に本籍を置いた、長崎ゆかりの画家です。 人間誰もが持つ孤独や不安、死への恐怖などを描き出そうとしました。 企画展では、制作活動が充実していたとされる、1970年代に描いた作品など175点を展示しています。 （県美術館 森園 敦 学芸員） 「人間の内面を追求してきたの