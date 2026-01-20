モデルで俳優の西山茉希（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。【写真】「料理上手で尊敬します」西山茉希が披露した娘たち“お気に入り”の豪華手料理西山は、「サーモンサラダと呼ばれているSNS界隈で目にしたものを再現」したものが娘たちのお気に入りになったといい、「ご飯に合うように今回は白だしとマヨネーズで和えました ほんのりニンニクチューブとほりにしも入れて、エビとオーシャンクラブ