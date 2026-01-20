お笑いコンビの「トム・ブラウン」布川ひろき（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線で人気アナウンサーとバッタリ隣の席だったことを報告した。布川は「新幹線で青木源太アナとたまたま隣でした」とし青木アナとの2ショットを披露。「パーカーにジャイアンツの文字がありお話に花が咲き東京大阪間ノンストップでお喋りさせていただきました。巨人軍は紳士たれを体現していたよ！」と明かした。フォロワー