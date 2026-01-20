高市早苗首相が衆院解散を表明したことを受けて、東京都と神奈川県の自治体の首長5人が20日までに「自治体の選挙実務は翻弄されている。職員の働き方に深刻な影響を及ぼしかねない」とする緊急声明を出した。5人は東京の阿部裕行多摩市長、岸本聡子杉並区長、酒井直人中野区長、保坂展人世田谷区長と、神奈川の加藤憲一小田原市長。他の首長にも賛同を呼びかけている。声明では、自治体は予算の編成作業で「年間で最も業務が