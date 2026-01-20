２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５９２円４７銭（１・１１％）安の５万２９９１円１０銭だった。４営業日連続で値下がりした。１９日は米国市場が休場だった。欧州市場は、デンマーク自治領グリーンランドの領有を目指す米国と欧州諸国の対立への懸念から軟調に推移し、２０日の東京市場もこの流れを引き継いだ。日経平均への影響が大きい半導体関連株を中心に値下がりし、日経平均は一時７