◆卓球◇全日本選手権第１日（２０日、東京体育館）男子シングルス出場最年長の４３歳・荻原典和（北海道）は２回戦から出場し、新名亮太（東京）に３―１１、６―１１、８―１１の０―３で敗れた。「もう少しやりたかったですが楽しめました。恥ずかしながらこの年で緊張もしました」と振り返った。５回目の出場となった全日本選手権。前回大会では当時中学生だった岩井田駿斗と対戦し、今大会は大学生の新名と。２年連続で