【モデルプレス＝2026/01/20】AKB48の千葉恵里が1月19日、自身のInstagramを更新。グループの後輩である工藤華純と東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開した。【写真】AKB人気メンバー「脚のラインが綺麗」ミニスカのディズニコーデ◆千葉恵里、美脚輝くミニスカコーデ披露千葉は「開園から閉園までずっといたよ」と工藤のInstagramアカウントをタグ付けし、パーク内で撮影した2ショットを投稿。デニムのミニスカートに黒のニ