【モデルプレス＝2026/01/20】女優の足立梨花の夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUが、19日放送の日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。街頭インタビューで足立への本音を告白した。【写真】二宮金次郎の末裔と人気女優の夫婦ショット◆TATSU、街頭インタビュー出演 妻は「足立梨花っす」同番組の街頭インタビューに出演したTATSUは「毎週欠かさず『月曜から夜ふかし』しか観て