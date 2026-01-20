明日21日(水)の関東は、東京都心など平野部でも雪のちらつく所があるでしょう。今のところ平野部で雪が積もる可能性は低いですが、箱根など神奈川西部の山地では積雪になる所がありそうです。峠越えをされる方は、車は冬装備でお願いします。明後日22日(木)以降は乾燥した晴天と厳しい寒さが続きます。体調管理にご注意ください。明日21日(水)東京都心など平野部で雪がちらつく可能性も明日21日(水)は冬型の気圧配置が強まり、上