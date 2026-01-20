ドル安円安の中でしっかり＝オセアニア為替概況 豪ドルドルはドル全面安の流れもあり、朝の0.6710ドルを挟んでの推移から0.6741ドルを付けた。NZドルドルも朝の0.5790ドル前後から0.5835ドルを付けている。グリーンランド問題を受けて、ドル売り、米株先物売り、米債券売り（利回り上昇）とトリプル安。また、日本も円売り、日本株売り、日本国債売り（利回り上昇）のトリプル安となっている。 豪ドル円は105円90