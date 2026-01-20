【ユーロ圏】 ドイツ生産者物価指数（12月）16:00 予想-0.2%前回0.0%（前月比) 予想-2.4%前回-2.3%（前年比) ユーロ圏経常収支（11月）18:00 予想N/A前回257.0億ユーロ（季調済) ドイツZEW景況感指数（1月）19:00 予想49.0前回45.8 ユーロ圏ZEW景況感指数（1月）19:00 予想N/A前回33.7 ユーロ圏建設業生産高（11月）19:00 予想N/A前回0.9