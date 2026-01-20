18:45ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、財務特別委員会出席 21日 1:30独連銀総裁、スイス中銀総裁、ダボス会議「中央銀行の使命」出席 EU財務相理事会 米最高裁、トランプ関税に関する判断示す可能性 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日） 米主要企業決算 ネットフリックス ※予定は変更されることがあります。