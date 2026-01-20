テクニカルポイントポンドドル、緩やかな下降トレンド、２１日線に注目 1.3560エンベロープ1%上限（10日間） 1.3551ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.346221日移動平均 1.3444現値 1.3440一目均衡表・基準線 1.342610日移動平均 1.3413一目均衡表・転換線 1.3408200日移動平均 1.3374ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3364100日移動平均 1.3310一目均衡表