【これからの見通し】トランプ大統領に振り回されるマーケット、リスク回避に米国売り 本日も引き続き政治相場となっている。現在はトランプ大統領をめぐる動きの影響が高市政権継続期待を凌駕している状況だ。昨日はグリーンランドをめぐる米国の関税賦課や欧州の報復措置への警戒感が市場を席捲し、欧州株が大幅安となった。本日も日本株、アジア株、米株先物などがあまねく売られており、調整圧力が広がってい