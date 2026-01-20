円売り広がる、ドル円１５８．４４付近、ユーロ円１８４．８０付近に高値更新＝ロンドン為替 ロンドン早朝、円売りの動きが広がっている。ドル円は158.44付近、ユーロ円は184.80付近、ポンド円は212.87付近に本日の高値をそれぞれ更新。市場では高市首相が提唱した消費減税について財源が未定である点が、問題視されているもよう。海外勢には財政規律について甘い国だとの印象もあるようだ。 USD/JPY158.43