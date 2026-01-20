19日、外国籍の男女4人が北安曇郡小谷村の山中でバックカントリースキーをしていて遭難し、救助隊が捜索していましたが20日、自力で下山していたことがわかりました。記者リポート「午前11時半前です。県警の山岳遭難救助隊がこれから救助に向かうもようです」20日朝から吹雪となり視界が悪くなっている小谷村。19日、外国籍の男女4人がバックカントリースキー中に道に迷い動けなくなりました。警察