異なる材質の不規則な表面に密着して張り付けられた回路。（天津＝新華社配信）【新華社天津1月20日】中国天津市の天津大学精密測試技術・儀器全国重点実験室の黄顕（こう・けん）、国瑞（こく・ずい）両氏のチームはこのほど、清華大学深圳国際大学院の汪鴻章（おう・こうしょう）氏のチームと共同で、液体金属回路と熱可塑性フィルムを用いた「熱収縮作製手法」を提唱し、フレキシブルエレクトロニクスとスマートセンシ