気象台は、午後3時38分に、なだれ注意報を真庭市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・真庭市に発表（雪崩注意報） 20日15:38時点北部では、20日夜遅くまで大雪に、20日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■真庭市□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意