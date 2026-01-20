日本郵便はあす以降、日本海側を中心とした広範囲で降雪となる予報が出ていることから、郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があると発表しました。日本郵便は「あらかじめ、時間に余裕をもってご利用いただきたい」とコメントしています。また、ヤマト運輸は大雪の影響で、北海道発着の荷物については、すでに配達の遅延が発生しているほか、あす以降の青森、秋田、岩手発着の荷物も大幅な遅延が発生する可能性があ