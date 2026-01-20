春闘シーズンを控え、経団連は経営側の基本方針を発表しました。「ベースアップ実施の検討は賃金交渉のスタンダード」と位置づけ、賃上げの勢いがさらに定着するよう企業に賃上げを呼びかけます。経団連長澤仁志 経営労働政策特別委員長「賃金引き上げのモメンタム（勢い）を長期・中長期で定着させていきたい」経団連は、今年の春闘に向け、賃上げは企業の社会的な責務だとして賃上げの力強い勢いの「さらなる定着」に取り