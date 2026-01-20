大分県大分市で開催されている「金曜ロードショーとジブリ展」は開幕から3日間でおよそ6500人が訪れ盛況となっています。 近くのホテルや大分駅では関連した取り組みも始まっています。 開場を待ちわびる人で行列 日本テレビの金曜ロードショーとスタジオジブリの作品の歴史を振り返る展覧会「金曜ロードショーとジブリ展」。 初日となった17日は開場を待ちわびる人で行列