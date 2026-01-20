ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。散髪について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「散髪は次のステップのきっかけになるのです〜」【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「散髪は次のステップのきっかけになるのです〜」と題して、妻に髪を切ってもらったことを明かしました。