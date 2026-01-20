自民党はきょう、外国人政策本部の会合を開き、日本国籍の取得を厳格化することや、所有者がわからない離島の国有化を検討することなどを盛り込んだ提言案をとりまとめました。自民党新藤外国人政策本部長「外国人の方々とどう向き合っていくか、まさにいま重要な転換期にある、岐路にあるというふうに思っております。私達のあるべき未来を見据えて、外国人政策に真剣に取り組んでいかなければなりません」自民党の外国人政策本