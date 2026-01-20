けさ、前橋市で土手の下草が燃える火災があり、住宅2棟を含む5つの建物が焼けました。きょう午前10時半前、前橋市富士見町で、住民から「田んぼの土手が燃えています」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、土手の下草から火が出て、消防車など19台が消火活動にあたり、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められました。この火災で、住宅2棟を含む5つの建物が焼けたほか、乗用車1台も焼けたということですが、現時点でけ