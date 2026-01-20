H3ロケット1段目と2段目の分離時に搭載カメラで撮影された、衛星とみられる物体（右下）。背景に地球や、飛び散る破片のようなものが見える（JAXAの資料から）昨年、打ち上げに失敗したH3ロケット8号機を巡り、宇宙航空研究開発機構（JAXA）は20日、ロケット上部にある衛星保護カバーが上空で分離した際、衛星と機体の結合部が破損したとの推定を文部科学省の専門家委員会で報告した。衛星はその後、機体から脱落し、予定の軌道