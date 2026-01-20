20日の笠松競馬3R「カサオク・サンクス賞」（ダート1400メートル、9頭立て）で1番人気のフィエルテ（牝4＝笹野、父アジアエクスプレス）が1着。鞍上の渡辺竜也（25）は地方競馬通算1200勝を達成した。5929戦目での達成。