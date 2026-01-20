新潟地方気象台は20日、2月から4月の3か月予報を発表しました。向こう3か月は、期間の後半を中心に寒気の影響を受けにくいため、平均気温は、高いでしょう。また降水量はほぼ平年並の見込みということです。各月の予想です。＜2月＞ 平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。気温はほぼ平年並の見込みです。＜3月＞天気は数日の周期で変わるでしょう。気温は高い見込みです。＜4月＞ 天気は数日の周期で変わるでしょう。