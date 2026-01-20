B2西地区所属の神戸ストークスは1月20日、神戸U18に所属する梅村帝武とユース育成特別枠選手としての契約を締結したことを発表した。 2007年7月30日生まれで現在18歳の梅村は186センチ72キロのシューティングガード兼シューティングフォワード。クラブは、「U18年代において得点力を武器に活躍してきたウイングプレーヤーで、ドライブとシュートの両面で得点に絡め