¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 2025Ç¯ºÇÂç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åーºîÉÊ¡ØEUPHORIA¡Ù¡Ê1·î12Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ÎÁí½Ð²ÙËç¿ô¤¬È¯Çä½éÆü¤Ë113ËüËç¤òÆÍÇË¡£¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ ¢£ÎòÂåK-POP¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°2°Ì¤Î²÷µó ´Ú¹ñ¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä½¸·×¥µ¥¤¥È¤ÎHA