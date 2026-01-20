ユナイテッド・アーバン投資法人 [東証Ｒ] が1月20日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比3.8％増の122億円になり、26年5月期も前期比17.9％増の144億円に伸びを見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を4100円→4142円(前の期は4010円)に増額し、今期は4550円にする方針とした。 株探ニュース