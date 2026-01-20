ブロンコビリー [東証Ｐ] が1月20日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比16.3％増の30.2億円になり、26年12月期は前期比0.8％増の30.5億円とほぼ横ばいを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を26円→28円(前の期は24円)に増額し、今期も28円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q